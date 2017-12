Julia Roberts dá à luz a um menino, Henry Daniel

A atriz norte-americana Julia Roberts teve seu terceiro filho nesta segunda, 18. O menino vai se chamar Henry Daniel Moder e nasceu com 3,8 quilos, como informou seu representante Marcy Engelman. Julia, de 39 anos, e seu marido Danny Moder, de 38, já são pais dos gêmeos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter Moder, que nasceram em novembro de 2004. Eles se casaram em Julho de 2002 na cada de Julia no Novo México. "A família Mder está muito bem", indicou Engerlman em Los Angeles, cidade onde nasceu o filho da atriz. Julia já havia anunciado em dezembro que estava grávida de seu terceiro filho. No outono passado, Júlia rodou o filme Charlie Wilson´s War, o primeiro após o nascimento dos gêmeos. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2001 por Erin Brockovich - Uma mulher de talento e um de seus papéis mais famosos foi como uma prostituta em Uma Linda Mulher, com Richard Gere, em 1990.