Julia Roberts cria pulseira para Giorgio Armani

A atriz Julia Roberts desenhou uma pulseira para o estilista Giorgio Armani, que será vendida no Dia Mundial de Combate à Aids, em 1.º de dezembro, conforme anunciou a maison Armani na terça-feira, 20. É a primeira vez que o estilista italiano trabalha com outro nome sobre um produto. A pulseira de couro, vermelha ou marrom, tem um desenho "Árvore da Vida" e traz as iniciais J.R. em sua parte interna, contou Armani. "Julia ajudou a criar um acessório muito belo ... que será um lembrete visível da contribuição que todos nós podemos dar para o combate à Aids na África", disse Armani em comunicado à imprensa. Conhecido por suas roupas fluidas e clássicas e suas cores sutis, Armani é parceiro da iniciativa (PRODUCT) RED, criada em 2006 e que contribui no combate à Aids enviando dinheiro da venda de produtos. Armani escolheu os materiais e as cores da pulseira. Julia Roberts já usou vestidos de Armani várias vezes em cerimônias do cinema e é amiga de longa data do estilista.