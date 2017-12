Julia Roberts anuncia gravidez de seu terceiro filho A atriz americana Julia Roberts, de 39 anos, está grávida de seu terceiro filho, fruto de seu casamento com Danny Moder, confirmou nesta sexta-feira, 29, à revista "People" sua porta-voz, Marcy Engelman. Casados desde 2002, eles são pais dos gêmeos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter Moder, nascidos em novembro de 2004. Engelman disse que a atriz dará à luz no próximo verão americano, no segundo semestre de 2007. Roberts, uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, declarou recentemente que seus filhos "se amam muito". "Phinnaeus é muito masculino, tem o cabelo ruivo e os olhos verdes. Ela é muito menina, loura e tem os olhos azuis. Ele gosta de uvas-do-monte. E ela gosta do pais", disse. Desde que deu à luz, a atriz se afastou um pouco do cinema, embora tenha emprestado sua voz a personagens dos filmes "Lucas, um Intruso no Formigueiro" e "A Menina e o Porquinho". No começo do ano, Roberts estreou na Broadway na peça "Three Days of Rain". No segundo semestre de 2006, voltou a filmar e, acompanhada de sua família, em outubro foi para o Marrocos, onde rodou o drama político "Charlie Wilson´s War".