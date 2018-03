Julgamento do médico de Jackson Câmeras de televisão poderão filmar o julgamento do médico de Michael Jackson, Conrad Murray, por homicídio culposo, no mês que vem, desde que não interfiram nos procedimentos. A informação foi divulgada anteontem, nos Estados Unidos, pelo juiz do Tribunal Superior de Los Angeles Michael Pastor. Ele também adiou a data do julgamento do dr. Murray em quatro dias, passando-o para 24 de março, quando começa a seleção do júri. Ontem, foi a vez da irmã do Rei do Pop, Janet Jackson, declarar em entrevista à NBC, que Michael costumava abusar verbalmente dela, enquanto os outros irmãos a chamavam de "cavalo", "porco" e "vaca". / REUTERS