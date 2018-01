Julgamento de Polanski pode trazer nova estratégia para a defesa

Os advogados de Polanski se negaram na terça-feira a discutir suas intenções, mas a audiência, agendada inesperadamente, segue uma sugestão do tribunal da Califórnia no mês passado de que Polanski poderia solicitar o julgamento em ausência, pela acusação de 1977 de ter tido relações sexuais realizadas ilegalmente com uma menina de 13 anos.

Polanski, 76 anos, está sob prisão domiciliar na Suíça lutando contra a extradição para os Estados Unidos. Ele fugiu dos EUA antes do julgamento em 1978, mas após alegação de culpa, passou a maior parte dos últimos 30 anos vivendo e trabalhando na França.