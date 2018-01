Juiz suspende direito de Britney Spears de visitar os filhos

Britney Spears perdeu na sexta-feira o direito de visitar os dois filhos, depois de se recusar a devolvê-los, num incidente que terminou com a ida dela a um hospital. Veja também: Britney é retirada de sua casa em uma maca Britney é levada em ambulância após se negar a devolver filhos O juiz de Los Angeles responsável pela disputa de custódia entre Spears e seu ex-marido Kevin Federline suspendeu os direitos de visitação da pop star numa audiência de emergência, mostraram documentos do tribunal. Os documentos informam que a "visitação às crianças está suspensa, até nova decisão da corte". E acrescenta que Federline tem "a custódia legal e física exclusiva" dos garotos. Spears, de 26, perdeu a guarda dos meninos em outubro de 2007, mas foi permitida a fazer visitas monitoradas três vezes por semana. A cantora foi levada a um hospital de Los Angeles na manhã desta sexta-feira, após a polícia ter passado cerca de quatro horas na casa dela tentando solucionar uma briga sobre a custódia de seus filhos. Envolvida em vários escândalos pessoais nos últimos anos, ela foi levada de ambulância de sua casa em Beverly Hills para o hospital, num comboio formado por três ambulâncias, nove carros de polícia e mais outros veículos. Segundo o site TMZ.com, Britney foi internada no Centro Médico Cedars-Sinai para uma avaliação, e fez um gesto obsceno para os fotógrafos quando era retirada de maca da ambulância. Um de seus dois filhos também estava no hospital. De acordo com testemunhas, Britney recusou-se a entregar os filhos Sean Preston, 2, e Jayden James, 1, ao guarda-costas do ex-marido, como o previsto para as 19h de quinta-feira (1h de sexta-feira pelo horário de Brasília). Segundo Jason Lee, da polícia de Los Angeles, os policiais foram chamados à casa dela cerca de uma hora depois para tentar resolver o impasse. (Reportagem de Jill Serjeant)