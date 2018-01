Juiz recusa pedido de Brad Pitt por sigilo de documentos do divórcio de Angelina Jolie

O pedido do ator Brad Pitt para colocar sob sigilo documentos legais sobre os procedimentos de custódia e divórcio envolvendo a atriz Angelina Jolie, amplamente noticiados pela mídia, foi rejeitado por um juiz de Los Angeles na quarta-feira, 7.

O juiz Richard Burdge Jr., da Corte Superior de Los Angeles, rejeitou o pedido de Pitt em uma audiência de emergência, disse uma porta-voz do tribunal. Pitt e Angelina não compareceram.

Embora não tenha concordado em colocar todo o caso sob sigilo, Burdge disse que solicitações para lacrar documentos específicos serão avaliadas, especialmente considerando que as seis crianças no cerne do caso de custódia são todas menores de idade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A corte reconhece os direitos de crianças menores de idade à privacidade, e seria guiada pelo que serve melhor aos interesses das crianças menores de idade", disse Burdge.

Os representantes de Angelina não responderam a mensagens de telefone e email da Reuters pedindo comentários, e os representantes de Pitt disseram que o ator não irá comentar o assunto.

Angelina, de 41 anos, e Pitt, de 52, conhecidos como "Brangelina" quando eram um par, estavam juntos desde 2005 e passaram dois anos casados antes de sua separação repentina em setembro, que recebeu uma cobertura intensa da mídia.

Angelina pediu divórcio de Pitt, citando diferenças irreconciliáveis, depois de um incidente em um avião particular no qual ele supostamente perdeu a compostura diante de um ou mais filhos do casal.

À época, ela disse que tomou a decisão "pela saúde da família", e está pedindo custódia física total dos filhos. O casal compartilha os filhos adotivos Maddox e Pax, adotou a menina Zahara e teve três filhos biológicos, Shiloh Nouvel e os gêmeos Knox Leon e Vivienne Marcheline, cujas idades variam de 8 a 15 anos.

No mês passado, Pitt foi inocentado do incidente pelo Departamento de Serviços para a Criança e a Família do condado de Los Angeles. Ele está pedindo a custódia conjunta dos filhos.