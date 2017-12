Juiz ordena que Paris Hilton volte à prisão

Paris Hilton, a jovem herdeira da rede de hotéis Hilton que violou a condicional e dirigiu sem licença nos Estados Unidos, terá de retornar à prisão, informaram nesta sexta-feira, 8, fontes judiciais. Ela havia sido liberada na quinta-feira por "razões médicas" e cumpriria pena em sua casa. A socialite teria deixado a Corte em Los Angeles nesta sexta-feira aos prantos, após esbravejar "isso não é justo" e gritar "mãe" depois que ouviu a sentença. Sua mãe, Kathy Hilton, quando abordada por repórteres, respondeu apenas "neste momento, estou paralisada". O pai de Paris, Ricky, continuava no tribunal após o término da audiência. O juiz Michael T. Sauer confirmou que a socialite, de 26 anos, terá de retornar à prisão feminina em Lynwood, Los Angeles, onde, no domingo passado, começou a cumprir uma sentença de 23 dias. O TMZ.com divulgou uma nota do advogado Rocky Delgadillo, a favor da prisão de Paris, em que ele diz que a decisão de Justiça mostra que "nenhum indíviduo - independentemente de seu poder ou riqueza - está acima da lei". Ele acrescenta ainda "hoje, justiça foi feita". A informação ainda não é oficial mas, segundo fontes, os pais de Paris vão apelar contra a decisão. Após três dias na prisão, ela foi liberada na quinta-feira por "razões médicas" e foi determinado que ficaria 40 dias em prisão domiciliar, com um aparato eletrônico de monitoração em seu tornozelo. Prisão A socialite se apresentou à polícia na última segunda-feira, 4, acompanhada pela mãe, após fazer uma aparição surpresa no tapete vermelho do prêmio de cinema da MTV, no domingo, usando um elegante vestido preto. "Estou tentando ser forte neste momento", disse ela à imprensa, na entrada do prêmio da MTV. "Estou pronta para enfrentar minha sentença e tenho minha família, amigos e seguidores que me apóiam neste momento realmente duro, e isso me ajuda". Paris se apresentou na prisão masculina e de lá foi escoltada para o centro de mulheres em Lynwood, onde foi fichada, teve suas impressões digitais registradas e foi fotografada. Passou também por um exame médico e recebeu uma camiseta a calças de cor alaranjada, conforme contou Steve Whitmore, porta-voz da polícia. Licença suspensa As autoridades determinaram a prisão de Paris em 7 de setembro do ano passado, em Hollywood. No início de janeiro, ela foi sentenciada a 36 meses de liberdade condicional e a um programa educativo sobre os perigos do álcool e teve de pagar US$ 1,5 mil em multas. No dia 15 de janeiro, no entanto, a herdeira da rede de hotéis Hilton foi detida na Califórnia por dirigir com a licença suspensa. Paris teve de assinar um documento em que reconhecia que não poderia, por lei, estar dirigindo, e foi então determinada sua prisão em 27 de fevereiro. Paris, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de TV e em filmes, esteve no Brasil em setembro de 2005 quando lançou seu perfume, Paris Hilton Fragrance. Em 2006, resolveu investir na carreira de cantora e lançou, em agosto, seu primeiro CD, que leva seu nome. A socialite ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo.