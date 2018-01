Juiz ordena que ator Charlie Sheen compareça à corte

Um juiz do Colorado determinou que o ator Charlie Sheen, de 44 anos, terá que comparecer em pessoa a uma audiência em Aspen para responder a acusações de ter ameaçado sua esposa, Brooke Mueller, de 32 anos, com uma faca.

O assistente da Promotoria do condado de Pitkin Arnold Mordkin disse nesta quinta-feira, 7, que o juiz recusou uma solicitação de seus advogados para que o ator participasse da audiência em 8 de fevereiro por telefone.

Mordkin disse que os promotores não assumem nenhuma posição sobre o pedido. Sheen foi preso em Aspen no dia de Natal sob suspeitas de ameaça grave, violência doméstica e outras acusações. Brooke fez uma denuncia na polícia de que o ator colocou uma faca em seu pescoço e ameaçou matá-la.

Sheen nega ter ameaçado a mulher com uma faca. Os advogados de ambos dizem que seus clientes querem se reconciliar.

Sheen, de 44 anos, é protagonista da série Two and a Half Men, em que faz o papel de Charlie, um solteirão muito rico e mulherengo. O seriado é exibido pelo canal pago CBS e é o mais visto na segunda-feira, com cerca de 11 milhões de telespectadores.

O incidente levanta dúvidas sobre o futuro do programa: o ator, que só deve ser processado em fevereiro, pode enfrentar uma sentença de até oito anos de prisão e multas de até US$ 500 mil se for considerado culpado.