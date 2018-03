Juiz francês dá controle da L'Oréal para filha de herdeira

A decisão do juiz significa que os rendimentos e a fortuna da bilionária francesa de 88 anos - inclusive os 30 por cento de ações da L'Oréal - agora serão administrados por sua filha, Françoise Meyers-Bettencourt, e seus netos.

O advogado de Liliane Bettencourt disse que pretende apelar da decisão. "É uma decisão profundamente frustrante e será difícil informar a sra Bettencourt sobre ela".

Bettencourt e a sua filha declararam trégua em dezembro sobre a disputa e Meyers-Bettencourt retirou seu pedido de colocar a mãe sob supervisão de um tutor.

A disputa, que provocou investigações sobre alegações, negadas por Bettencourt, de evasão de impostos e financiamento ilegal de membros do partido UMP, recomeçou no verão, quando Bettencourt disse que a filha precisava de ajuda psicológica.

No final de agosto o gabinete do presidente francês, Nicolas Sarkozy, negou as acusações publicadas em um jornal de que ele havia recebido dinheiro da herdeira da L'Oréal para sua campanha eleitoral em 2007.

(Reportagem de Thierry Leveque)