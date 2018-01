Juiz considera peep show um espetáculo teatral, na Holanda Sexo também é cultura. Assim pensa o juiz holandês que decidiu no mês passado que os peep shows - exibições nas quais modelos ficam nuas ou praticam sexo explícito em cabines para voyeurs - são uma forma de espetáculo teatral, motivo pelo qual os donos desses clubes são credenciados a abatimentos de impostos com base nas leis locais de incentivo à cultura. "Aceitar pessoas para assistir a peep shows é equivalente a permitir a entrada de uma pessoa num espetáculo teatral", considerou um juiz da Corte de Apelações de Amsterdã em decisão tomada no mês passado e tornada pública nesta terça-feira. "O erotismo dos personagens na performance não diminui sua importância", prosseguiu. O jornal De Telegraaf informou que o dono de um clube onde ocorrem apresentações do gênero receberá uma restituição de impostos da ordem de milhares de euros por causa da decisão. O dono e o clube autores do processo não foram identificados. "Um juiz finalmente determinou que o peep show é uma manifestação artística. Ótimo. É o fim de anos de discussão", comentou Andre van Dorst, membro de uma associação de donos de casas de sexo da Holanda, em entrevista ao De Telegraaf.