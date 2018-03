Juiz concede divórcio a Madonna e Guy Ritchie

Um juiz britânico concedeu nesta sexta-feira, 21, o divórcio pela via rápida à cantora Madonna e ao cineasta Guy Ritchie, em uma audiência realizada em um juizado de família de Londres. As partes do caso "Ciccone M.L. versus Ritchie G.S." tinham sido convocadas às 8h (horário de Brasília) para o processo de divórcio. A estrela do pop e o cineasta britânico, pais de Rocco e David, estavam casados há quase oito anos. Veja também: Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Gwyneth Paltrow ajuda Madonna a superar separação 'Guy Ritchie disse que eu pareço uma vovó', afirma Madonna Especial: A controversa Madonna A advogada do cineasta é Helen Ward, enquanto a de Madonna é Fiona Shackleton, a mesma que representou o ex-Beatle Paul McCartney em seu difícil processo de divórcio de Heather Mills. Madonna e Guy Ritchie, que se casaram no castelo escocês de Skibo em dezembro de 2000, tinha anunciado a separação no dia 15 outubro e, segundo a imprensa britânica, queriam encerrar sua relação antes do próximo Natal. Aparentemente, o casal decidiu não exigir um acordo financeiro como parte do divórcio, mas compartilharão a custódia de Rocco, filho biológico, e de David, adotado há três anos. Madonna, de 50 anos, e Ritchie, de 40, decidiram que seus filhos dividirão seu tempo entre os Estados Unidos e o Reino Unido, informa a imprensa. A cantora tem uma filha, Lourdes Maria, de 12 anos, fruto de uma relação com o ator e preparador físico Carlos Leon. Madonna sairá de seu divórcio com Guy Ritchie com o bolso intacto, já que o cineasta britânico abriu mão de receber dinheiro da cantora, informou o jornal Evening Standard, que cita fontes ligadas às conversas do casal. Calcula-se que o patrimônio de Madonna chegue a US$ 445 milhões e, segundo a lei britânica, Ritchie, com quem a rainha do pop foi casada por oito anos, tem direito à metade do montante. Segundo o jornal, o acordo final será divulgado no final do mês e as principais dificuldades para um consenso tiveram a ver com a custódia dos dois filhos do casal: Rocco, filho biológico de oito anos, e David, adotado há três. Em todo caso, Ritchie não ficará totalmente sem dinheiro após o divórcio, já que tem um patrimônio estimado em torno de US$ 44,6 milhões.