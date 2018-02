Juiz aceita ação contra j. k. Rowling

Um juiz britânico aceitou anteontem um processo por plágio contra a autora de Harry Potter, J. K. Rowling. A Justiça entendeu que as afirmações de que a escritora roubou as ideias de um livro de ficção pouco conhecido merecem ser examinadas em uma audiência. Rowling e sua editora Bloomsbury haviam solicitado a anulação do processo argumentando que as acusações de violação aos direitos de propriedade intelectual feitas pelos herdeiros do falecido autor Adrian Jacobs são infundadas. A família do escritor diz que Harry Potter e o Cálice de Fogo copiou partes substanciais do livro de Jacobs, The Adventures of Willy the Wizard.