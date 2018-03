Judith Butler vem ao Brasil participar de seminário sobre democracia

A intelectual norte-americana Judith Butler é uma das convidadas do seminário internacional Os Fins da Democracia, que será realizado no Sesc Pompeia, em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro de 2017. O evento vai receber outros intelectuais e ativistas dedicados a diversas áreas do conhecimento que discutem o tema da democracia, como Susan Buck-Morss, Monique David-Ménard, Rahel Jaeggi, Vladimir Safatle, Wendy Brown, Natalia Brizuela, Christian Dunker, entre outros. As incrições, gratuitas, já foram encerradas.

+ 'Não há justiça social com discriminação de gênero', diz filósofa

Segundo a organização, o objetivo é refletir sobre as reações contemporâneas quanto ao enfraquecimento do campo de consenso nas democracias liberais (veja abaixo a programação completa).

Já houve uma reação nas redes sociais contra a presença de Butler no Brasil. "Sua presença em nosso país num simpósio comunista, pago com o dinheiro de uma fundação internacional, não é desejada pela esmagadora maioria da população nacional", diz uma petição online que até o momento da publicação desta nota já tinha 10 mil assinaturas. Uma hashtag, #ForaButler, também começou a circular no Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Butler é uma das mais importantes intelectuais americanas no campo dos estudos de gênero, e desde 1993 é professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ela é considerada uma das responsáveis por uma mudança radical no cenário dos estudos de gênero, a teoria que defende que a identidade de gênero e a orientação sexual não estão automaticamente associados ao sexo biológico.

"A noção de 'ideologia de gênero' só quer oferecer um ponto de vista polêmico. Esses grupos [conservadores] não entendem que o que se defende é que a justiça social não vai ser construída sem o fim da discriminação de gênero. Eu acho um grande erro censurar os estudos de gênero por um medo de que isso possa reduzir o sexo biológico", disse ela ao Estado em 2015. Vários de seus livros estão publicados no Brasil.

Confira a programação completa do seminário Os Fins da Democracia:

Terça, 07/11

10h – Abertura Natalia Brizuela(UC Berkeley), Vladimir Safatle (USP) e Judith Butler (UC Berkeley).

10h30

Liberdade e a guerra no “social” na política autoritária do século XXI com Wendy Brown (UC Berkeley)

Soberanias resilientes: uma nova ficção onto-política da vida e da identidade com Rodrigo de la Fábian (Universidad Diego Portales)

Debatedora: Rahel Jaeggi (Humboldt Universität).

14h30

Insumisas: massas, encontros, corpos com Natalia Brizuela (UC Berkeley)

O abuso da vida. Matriz do inconsciente colonial-capitalístico com Suely Rolnik (PUC - SP)

Debatedora: Paula Biglieri (Universidad de Buenos Aires).

Quarta, 08/11

10h30

A condição pós-totalitária com Zeynep Gambetti (Boğaziçi University)

Modos da regressão: o caso do ressentimento com Rahel Jaeggi (Humboldt Universität)

Debatedor: Jimmy Casas Klausen (PUC-RJ).

14h30

Políticas Revolucionárias hoje com Susan Buck-Morss (CUNY)

A força da revolução e os limites da democracia com Vladimir Safatle (USP)

Debatedor: Wendy Brown (UC Berkeley).

Quinta, 9/11

10h30

O animismo da propriedade: dimensões inconscientes das políticas democráticas com Monique David-Ménard (Université de Paris VII)

Reflexões para tempos de democracia e morte: populismo autoritário, democracia selvagem e morrer bem com Jimmy Casas Klausen (PUC - Rio)

Debatedor: Juan Obarrio (Johns Hopkins University).

14h30

Sete teses sobre Populismo: alguns aspectos para debater com Paula Biglieri (Universidad de Buenos Aires)

O ato cardeal da democracia: Lacan sobre a política com Christian Dunker (USP)

Debatedor: Zeynep Gambetti (Boğaziçi University).

16h45 | Encerramento

Natalia Brizuela (UC Berkeley), Judith Butler(UC Berkeley) e Vladimir Safatle(Universidade de São Paulo)

Serviço:

Os Fins da Democracia - The Ends Of Democracy

De 7 a 9 de novembro de 2017

Local: Teatro do Sesc Pompeia