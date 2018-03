Judas Priest e Whitesnake em noite de 'metal old school' Aos metaleiros da velha escola, uma noite de ruídos dos grandes: a partir das 20h de hoje, as bandas Judas Priest e Whitesnake tocam na Arena Anhembi repertórios com seus respectivos clássicos e músicas de seus álbuns mais recentes, Nostradamus (do Judas, de 2008) e Forevermore (do Whitsnake, de 2011). Menores de 12 anos não podem entrar. De 12 a 15, só com os pais. Capacidade: 35 mil pessoas. Os preços vão de R$ 90 (meia entrada) a R$ 375 (pista vip).