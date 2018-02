Juca Ferreira troca a direção do Museu da Cidade de SP

Quem assumirá no lugar dela deverá ser o filósofo Afonso Luz, crítico de arte e pesquisador de estética e história da arte. Luz foi consultor do programa Monumenta (do Iphan, BID e Unesco) para Economia da Cultura, Artes Visuais e Crítica Cultural. Também assessorou o Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil e coordenou o Programa Cultura e Pensamento.

Luz não quis confirmar ainda sua nomeação. Por telefone, ontem, disse que estava fora de São Paulo e ainda conversará detidamente com Juca Ferreira sobre o convite. Mas demonstrou conhecer profundamente a problemática da instituição.

"Já houve vários projetos, várias tentativas de se estabelecer esse grande museu da cidade. Mas, até agora, ele não teve um arranjo institucional sólido. É um grande desafio, estabelecer um programa de exposições com regularidade, orçamento. Está no programa de governo do Haddad", afirmou.

Procurada ontem pela reportagem, Regina Ponte não atendeu e também não retornou ligação para comentar seu desligamento, informado a ela na sexta-feira. Entre as exposições mais recentes do complexo de museus, está a da obra Recuo, de Iran do Espírito Santo, na Capela do Morumbi, uma pintura mural feita sobre um painel de madeira e gesso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.