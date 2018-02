Juca Ferreira diz que a Virada Cultural deste ano foi mais tranquila

O Secretário Municipal de Cultura, Juca Ferreira, disse que a Virada Cultural deste ano foi mais tranquila do que a de 2013. Mesmo com o evento em andamento, ele disse que o policiamento e serviços de iluminação e limpeza funcionaram melhor nesta edição. Ferreira considerou o número de arrastões no evento "pontual". "Infelizmente tivemos esses problemas, mas bem menor do que no ano passado." Sobre os atrasos nos shows, ele disse que foram poucos pela dimensão do evento e que eles também acontecem em grandes festivais de música. Ele disse que vai aguardar o balanço total do evento para decidir o que deve ser melhorado no ano que vem.