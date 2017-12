JT lança coleção de DVDs nesta quarta-feira

A partir dessa quarta-feira, 20, o Jornal da Tarde vai lançar uma coleção de DVDs que vai levar para os leitores o que há de melhor nas diversas vertentes da moderna música popular brasileira. O primeiro a chegar nas bancas será o O Silêncio Q Precede O Esporro, da banda carioca O Rappa. O DVD traz alguns dos maiores sucessos do grupo, como Reza Vela, Lado B/Lado A e O Que sobrou do Céu. Um caderno especial com a história e curiosidades sobre a banda acompanha o disco. O Silêncio..., de 2003, é o primeiro CD do Rappa sem o antigo baterista, Marcelo Yuka. O DVD foi lançado no ano seguinte e traz imagens de um show no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e making of. Há ainda o documentário Que Precede, com depoimentos e a história dos integrantes da banda. Para adquirir o DVD, basta comprar o JT e pagar mais R$ 15,50. A coleção segue até o dia 15 de agosto, com um novo DVD todas as quartas-feiras. Confira os DVDs da coleção: 20/6- O Rappa 27/06- Daniel 4/7- Ultraje a Rigor 11/7- Titãs 18/7- Barão Vermelho 25/7- Rick & Renner 1/8- Detonautas 8/8- Raimundos 15/8- Pitty