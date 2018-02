J.P. Cuenca faz noite de autógrafos hoje

O escritor carioca J.P. Cuenca lança hoje, em São Paulo, O Único Final Feliz Para Uma História de Amor É Um Acidente (152 págs., R$ 36,50), com noite de autógrafos a partir das 19 horas na loja da Companhia das Letras da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073, tel. 3170-4033). O terceiro romance de Cuenca (autor também de Corpo Presente e O Dia Mastroianni) integra o projeto Amores Expressos, que enviou autores brasileiros a cidades estrangeiras para que escrevessem histórias de amor. A narrativa se passa em Tóquio, onde um jovem japonês se vê entre o amor por uma garçonete romena e a estranha relação com o pai, um poeta recluso.