Jovens estilistas renovam Semana da Moda de Milão A habitual disciplina dos mestres da moda marcou as passarelas da Semana da Moda de Milão, que termina nesta segunda-feira. Mas foram as novidades trazidas pela nova geração de designers que revigoraram os desfiles na edição Primavera Veraão de 2014, de um dos eventos mais importantes do ano no mundo fashion. Os estilistas renomados encontraram neste ano um bom motivo para apoiar os recém-chegados.