Jovens decidem não morrer virgens em Hasta la Vista

Mas há uma diferença importante: dois deles são portadores de deficiências e o terceiro sofre de uma doença terminal. Um é deficiente visual. Outro está preso a uma cadeira de rodas. O terceiro dos amigos sofre de um tipo grave de câncer.

Um deles ouve falar de um prostíbulo na Espanha e resolvem empreender uma viagem até lá. Não querem morrer virgens. Naturalmente não podem contar com a colaboração de pais e médicos para tal projeto. Têm de se virar sozinhos.

O jeito de enfrentar um assunto como esse - tão a feitio para comentários politicamente incorretos que passam engraçados - é mesclar, com bastante senso de proporção, o humor com a ternura. E é o que faz o diretor. Sai-se bem em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis. Não deixa abaixar a nossa solidariedade com os personagens, nem os transforma em coitadinhos, dignos de pena. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.