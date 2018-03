Jovens americanos querem reproduzir livros no Twitter

Dois estudantes de literatura da Universidade de Chicago pretendem fazer uma revolução cultural com a "twitteratura", diz uma notícia publicada na quarta-feira, 24, no site do jornal britânico The Guardian.

Emmett Rensin e Alex Aciman, ambos de 19 anos, criaram o conceito de "twitteratura" unindo seu objeto de estudo com o site de rede sociais Twitter. O objetivo dos estudantes é reproduzir clássicos da literatura na internet através do Twitter, que permite postagens de no máximo 140 caracteres por seus usuários.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo os jovens, os livros reproduzidos, dentre os quais obras de Shakespeare, Dante Alighieri e até de J. K. Rowling, levariam no máximo 20 postagens, o que significa reescrevê-los em apenas 2.800 caracteres.

"Embarcamos em uma tentativa de colocar juntos os dois pilares culturais de nossa sociedades", disseram Aciman e Rensin.

Segundo os estudantes, as compilações devem ficar prontas no fim do ano e seus objetivos são criar o "livro que tem o mérito de se encaixar na blogosfera, além de ganhar o mercado literário".