Jovem funkeira se prepara para mostrar rimas na Europa

Foi colaborando no show de um amigo que a jovem, nascida em Santos, deu o primeiro passo para o caminho do funk. "Sempre gostei de música. Aprendi a tocar violão sozinha. Como tenho facilidade para compor, escrevi o ''Funk do Mosquito'', meio de brincadeira", conta. O assunto ficou mais sério quando ela mostrou a letra para um amigo MC. "Ele gostou e me chamou para fazer um show com ele", lembra.

Com as letras de "Sai Fora" e "Pura Cachorrada" prontas, Giovanna começou a fazer apresentações individuais. "Não imaginei que seria tão rápido. Mas, como tenho facilidade, escrevia uma música atrás da outra", diz. Apesar da boa dose de sorte, nem tudo foi tão fácil. "Como não sou de nenhuma comunidade, tinha gente que dizia que eu não poderia ser uma MC", reclama.

Com referências como M.I.A., Tati Quebra Barraco e Daisy Tigrona, Giovanna já conta mais de 20 músicas lançadas. Muitas delas, parceiras com outros artistas, como "Empina a Pipa", ao lado de Cabal, com produção de Chernobyl - e "Hands Up Brazil", colaboração com os produtores americanos do South Rakkas Crew.

Cheia de planos para o futuro, Gi se prepara para embarcar para a sua primeira turnê na Europa. "Devo viajar em abril, a ideia é pegar os festivais por lá", conta. Além da ansiedade de se apresentar em palcos estrangeiros, a garota está prestes a enfrentar um grande medo: viajar de avião. "Estou superansiosa", admite.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para poder ouvir antes o que os europeus devem conhecer em breve, é só acessar o site da funkeira (www.myspace.com/mcgii). As informações são do Jornal da Tarde.