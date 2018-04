Jovem é preso por disponibilizar 'Os Simpsons' na web

Um jovem de Sydney, na Austrália, foi preso ontem à noite e corre o risco de pegar até cinco anos de prisão por ter sido o primeiro a filmar clandestinamente Os Simpsons - O Filme e a disponibilizá-lo na Internet. Segundo a polícia australiana, o homem filmou ilegalmente o filme com um telefone celular no primeiro dia de projeção e após uma hora da palavra "Fim" já o havia colocado na rede. Nas duas horas sucessivas, segundo a monitoração da Fox Studios, nos Estados Unidos, as aventuras da família norte-americana foram copiadas por três mil usuários. Nos três dias seguintes teriam sido feitas mais 110 mil cópias antes que o arquivo original fosse localizado e apagado. Ele foi preso em uma incursão da polícia federal em sua casa e acusado de furto de diretos autorais. Sua identidade não foi revelada. A polícia interveio após a denúncia da Fox Studios, que monitorou todas as páginas na Internet do mundo inteiro após a estréia do filme na Austrália, em 25 de julho. O pirata cibernético deverá se apresentar ao tribunal central de Sydney em 2 de outubro.