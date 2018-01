Jovem é detido por ameaçar Chuck Norris de morte

Um adolescente de 16 anos foi detido pela polícia de Nova Jersey, nos Estados Unidos, por fazer uma lista com o nome de cinco pessoas que pretendia matar: o ator Chuck Norris, três estudantes e um funcionário da escola onde estudava. O jovem, cujo nome não foi fornecido devido à sua idade, foi acusado de ameaça terrorista pela lista que escreveu, segundo informa o jornal local Philadelphia Inquirer. Os nomes foram descobertos na mesa do estudante por uma professora do colégio. Ao saber do caso, Chuck Norris divulgou uma carta na Internet em que diz que "quando soube da história, minha primeira reação foi de não dizer nada, para não correr o risco de tornar isso maior do que é". Em tom preocupado, ele prossegue: "esses sinais de aviso que ignoramos por tanto tempo, que emanam de uma população jovem crescente e sob risco nesse país. No mundo de hoje, precisamos ser vigilantes". Não foram encontradas armas no armário escolar nem na casa do adolescente, mas ele pode ser expulso do colégio.