Jovem danifica obra de Delacroix Uma jovem de 28 anos pintou a inscrição "AE911" no quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, obra-prima do artista e atualmente exposto no museu Louvre de Lens, no Norte da França. A instituição informou ontem sobre o ocorrido. A agressora foi rendida por um funcionário do museu com a ajuda de um visitante. A intervenção foi removida em duas horas. A partir de hoje, a tela voltaria para a sala de exposição. Ainda se desconhece o motivo do ato, mas meios de comunicação sinalizaram que a inscrição pode ter relação com grupo americano que pede a reabertura da investigação sobre o atentado de 11 de Setembro. / EFE