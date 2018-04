Jovem com machado e bombas fere alunos em escola na Alemanha

Uma estudante corria risco de morte após ser atingida pelo machado, enquanto outra ficou gravemente queimada pelo coquetel molotov, informou um porta-voz da polícia. Outros alunos tiveram ferimentos leves.

O agressor, que estava armado com duas facas e várias bombas artesanais quando a polícia o deteve na escola Carolinum, na cidade de Ansbach, sul da Alemanha, levou vários tiros e foi preso, informou o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann.

"A polícia sentiu cheiro de queimado na escada e perseguiu o suspeito, que estava armado com um machado, várias facas e outras bombas artesanais", disse Herrmann em entrevista coletiva.

O aluno estava internado em estado grave. A polícia esvaziou a escola e os cerca de 700 alunos foram para suas casas ou estavam recebendo ajuda psicológica.

A polícia afirmou não saber o motivo que levou o jovem de 18 anos, que nunca havia despertado atenção, a atacar seus colegas.

O incidente é o mais recentes em uma série de ataques em escolas na Alemanha. Em março, um adolescente de 17 anos matou 15 pessoas com um arma de fogo em um colégio na cidade de Winnenden, no sudoeste, antes de cometer suicídio.

Em 2006, um homem mascarado com fuzis e explosivos atacou uma escola na cidade de Emsdetten, no oeste, ferindo 11 pessoas antes de se matar.

O pior incidente do tipo na Alemanha aconteceu em abril de 2002, quando um homem armado matou 17 pessoas, incluindo ele próprio, em uma escola em Erfurt, no leste do país.

Herrmann disse que a polícia da Baviera conseguiu reagir rápido e com eficácia ao caso desta quinta-feira após estudar o ataque de Winnenden.