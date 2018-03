Journey faz show em São Paulo O Journey, banda de soft rock dos anos 70 e 80, virá pela primeira vez ao Brasil. O quinteto toca no dia 30 de março, às 22 h, na Via Funchal (ingressos entre R$ 130 e R$ 250). O grupo teve seu trabalho revitalizado por uma versão de um dos hits, Don"t Stop Believin", na série de TV Glee. Atualmente, o grupo excursiona com o cantor filipino Arnel Pineda à frente da banda (antes dele, estava cantando Steve Augeri, que teve infecção na garganta, que o levou a uma aposentadoria precoce). Da formação inicial, estão o guitarrista Neal Schon e o baixista Ross Valory (o tecladista Jonathan Cain veio depois, substituindo Gregg Rolie). Têm um disco recente, Revelation (2008).