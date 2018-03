Jota Quest planeja lançar novo CD em pen drive Depois de um intervalo de três anos, os mineiros do grupo Jota Quest divulgaram, em São Paulo, o novo álbum ''La Plata'', cuja música-título já está tocando nas rádios. Todas as canções, aliás, podem ser ouvidas de graça no MySpace. Nos próximos meses, Rogério Flausino, vocalista do grupo, ainda prometeu liberar duas faixas de graça para download e revelou ainda que pensa em lançar o álbum em pen drive. ?A galera tem de ouvir na internet mesmo. Quem se interessar compra depois. Queremos lançar nosso álbum também em pen drive?, adianta. ?É uma questão cultural. Hoje o adolescente não usa o dinheiro para comprar disco. Ele usa para comprar mais memória de computador e baixar mais música.? Foi visando esse mercado que o grupo lançou com a Sony-Ericsson um celular com as músicas do último CD ''Até Onde Vai''. A estratégia deu certo. O aparelho vendeu 600 mil unidades, 440 mil a mais do que o disco. O novo álbum também será lançado em celular, com tiragem inicial de 300 mil unidades. ?A pessoa não sai de casa querendo comprar um celular do Jota Quest. Na loja, ela tem duas opções: um celular que toca MP3 mas não tem música e outro que já vem com as do Jota Quest.? O sexto trabalho autoral do grupo foi co-produzido por Liminha e traz a inédita So Special cantada em inglês. "Metade do que a gente escuta nas rádios é em inglês", diz. O vocalista, no entanto, nega planos de uma carreira internacional. Os shows da nova turnê também já começaram e a banda toca em São Paulo nos dias 14 e 15 deste mês, no HSBC Brasil, na Chácara Santo Antônio. As informações são do Jornal da Tarde.