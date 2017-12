Joss Whedon lança novo filme na internet

Diretor de Os Vingadores, Joss Whedon escolheu a internet para divulgar seu novo filme, In Your Eyes. Na noite de domingo, enquanto a produção era exibida no Festival de Tribeca, em Nova York, o diretor colocava online uma mensagem na qual explicava que o longa estaria disponível para os internautas.

Para o diretor, trata-se de explorar uma nova possibilidade de relação com o público, chegando a ele diretamente, sem depender de distribuidores. Para ver o filme, basta pagar US$ 5. "É algo muito excitante para todos nós envolvidos na produção, porque podemos explorar um novo formato de distribuição e, ao mesmo tempo, ganhar cinco dólares", disse o diretor.

In Your Eyes narra a história de amor de uma dona de casa interpretada por Zoe Kazan (de Revolutionary Road) e um ex-condenado vivido por Michael Stahl-David (Cloverfield, o Monstro). O filme pode ser comprado no site inyoureyesmovie.com ou por meio da plataforma Vimeo.

O longa é a segunda produção da Bellwether Pictures, fundada por Whedon e por Kai Cole com o objetivo de criar alternativas de distribuição para filmes de baixo ou médio orçamento.