José Wilson Fonseca vai deixar MTV Brasil após 18 anos Após a aquisição de todas as ações da MTV Brasil pelo Grupo Abril no começo de dezembro, a emissora musical tem mais uma mudança em sua estrutura: a partir de fevereiro de 2010, José Wilson Fonseca deixa o canal após 18 anos. Ele foi diretor-geral da MTV Brasil por três anos. O diretor-geral dos canais Abril, André Mantovani, vai acumular as funções de Fonseca, que auxiliará a MTV Brasil a partir de sua própria empresa, a Hormônio Estratégia de Comunicação - com foco nos jovens.