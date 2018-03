José Vasconcellos morre em São Paulo

Nascido em Rio Branco, no Acre, o humorista começou sua carreira no rádio, nos anos 50, onde se tornou célebre por fazer imitações das vozes de outros locutores e artistas, como Ari Barroso. Vasconcellos participou do programa Papel Carbono, apresentado por Renato Murci, o programa de mais longa duração no rádio. Outra de suas famosas esquetes era a do locutor de futebol gago, imitação que ele fazia com perfeição e que lhe rendeu outros personagens.

Em 1952, produziu e atuou no primeiro programa humorístico da TV brasileira, A Toca do Zé, na TV Tupi. Mas foi em 1960 que gravou um disco pela Odeon, Eu Sou o Espetáculo, que atingiu a ótima marca de 100 mil cópias para um LP do gênero. Por causa dessa gravação, de 55 minutos, Vasconcellos viajou para Portugal e Chile para fazer shows de humor, que lhe renderiam a alcunha de primeiro humorista de stand-up do Brasil.

Continuou trabalhando na TV, em papéis como o do gago Rui Barbosa Sa-Silva, na Escolinha do Professor Raimundo, da Globo, na Escolinha do Barulho, da Record, e na Praça É Nossa, do SBT, último programa em que trabalhou, sem personagem, contando casos engraçados de sua carreira. Até 2008, o humorista também fez shows de humor pelo País.

Em 2009, foi lançado em DVD o documentário Ele É o Espetáculo, do cineasta Jean Carlo Szepilovski, homenagem ao conjunto de sua obra. Narrado pelo próprio humorista, apresentava depoimentos de Jô Soares, Chico Anysio e trecho de filmes e programas de rádio e TV em que atuou durante a carreira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Meu tio foi muito importante para o humor brasileiro, mas sempre foi muito humilde e brincava quando a gente comentava que ele era o primeiro humorista de stand-up do Brasil", conta o ator Rick Régis, que interpreta o personagem Sa-Silva Jr., na Escolinha do Gugu, na Record.

"No começo do ano, pedi permissão para ele para fazer esse personagem e, há duas semanas, ele me disse: 'Rick, quero que você nunca pare de fazer esse personagem. Continue a levar alegria pra esse povo'."