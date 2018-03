José Saramago lança 'A Viagem do Elefante' na ABL O escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, lançou ontem na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, seu novo livro A Viagem do Elefante. Na breve palestra para cerca de 200 pessoas, o escritor elogiou Machado de Assis, ?dono de uma obra imensa e um humor inconfundível?. Ele também elogiou a língua portuguesa. "O português é a mais bela língua do mundo e não me digam que não é", disse. Segundo Saramago, seu novo livro tem um roteiro simples. "Trata-se só de um elefante que sai andando. Mas o leitor é conduzido por algo mais, a linguagem." Hoje, às 20h30, acontece o lançamento oficial de A Viagem do Elefante no Sesc Pinheiros, em São Paulo. No evento, haverá a participação da atriz Sandra Corveloni, que vai ler trechos do novo livro do escritor. Em seguida, acontece sessão de autógrafos. Amanhã será aberta a mostra ''José Saramago: A Consistência dos Sonhos'', no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com objetos e manuscritos do autor. De 3.ª a dom., das 11 h às 20 h. Grátis. Até 15/2. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.