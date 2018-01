José Saramago está internado em um hospital espanhol

O escritor português e prêmio Nobel de Literatura José Saramago está internado em um hospital particular na ilha de Lanzarote (arquipélago atlântico das Ilhas Canárias), conforme informação divulgada pela agência de notícias France Press, sem dar muitos detalhes sobre o motivo da internação. Segundo a imprensa local, o escritor de 85 anos de idade foi hospitalizado em meados do mês passado queixando-se de uma insuficiência respiratória, mas seu estado de saúde se mantém estável e fora de perigo. O autor de vive de Memorial do Convento, Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, entre vários outras obras, vive em Puerto del Carmen, na ilha canária de Lanzarote, desde 1993, junto com sua esposa, a jornalista Pilar del Río.