José Saramago dá seu apoio à liberdade de imprensa na Itália

O escritor e poeta português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, aderiu a um abaixo assinado em favor da liberdade de imprensa em adesão ao jornal La Repubblica, que foi processado pelo primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, por "difamação", informou nesta terça, 15, o jornal italiano.

Mais de 350 mil pessoas aderiram à iniciativa de apoio ao jornal do grupo L'Espresso, que foi lançada por três advogados, Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky.

Ontem se somaram também as assinaturas do filósofo francês Bernard-Henri Levy, do escritor israelense Amós Oz e do diretor francês Claude Lanzmann.

O ataque a La Repubblica "é interpretável só como uma tentação de render ao silêncio a liberdade de imprensa, de anestesiar à opinião pública, de isolar da circulação internacional a informação, definitivamente de fazer de nosso país uma exceção da democracia", refere o jornal.

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, entrou com processo no dia 24 de agosto contra o diário por "difamação" por artigos sobre sua vida privada e por dez perguntas ao presidente do Conselho sobre suas supostas relações com a jovem Noemi Letizia, prostitutas e o uso de aviões oficiais, entre outras.

Berlusconi pede um ressarcimento de um milhão de euros ao grupo L'Espresso, ao que pertence o diário, que durante dois meses publicou periodicamente dez perguntas sobre a vida privada de Berlusconi.