José Renato estimula renovação Teatro dos Arcos Em 1955, o diretor José Renato inaugurava o Arena, que se tornaria celeiro de talentos como Guarnieri, Vianinha, Milton Gonçalves e tantos outros. Um pouco dessa história poderá ser revisitada no Teatro dos Arcos, onde estréia Arena Cabaré, dirigido pelo incansável José Renato, e será aberta nesta sexta-feira, 20, no saguão, uma exposição de fotos históricas do Arena. Mas longe de viver sobre os louros do passado, José Renato comemora a abertura, amanhã à noite, de um bar no ?seu? Teatro dos Arcos. E também do Arena Cabaré, um show de variedades, com números de mágica, esquetes cômicos, street dance e música. "Os artistas são jovens que estão muito engajados na construção desse espaço cultural e querem exibir essa efervescência", diz José Renato. Os números de mágica são os tradicionais - a mulher cujo corpo é cortado por espadas, o homem (Doug Style) que em segundos se livra de correntes. "Mas são apresentados de jeito novo, é o que encanta." Na quinta, o ator Marcos Caruso é o convidado de Papo nos Arcos, que já contou com Eva Wilma e Cleyde Yáconis. Participar desse encontro com Caruso, às 20h30, custa apenas R$ 5. Arena Cabaré. 12 anos. Teatro dos Arcos. Rua Jandaia, 218. 11-3101-7802. 6.ª e sáb., às 21 h. R$ 10 e R$ 20