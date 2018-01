José Luiz Tejon lança o livro Liderança para Fazer Acontecer Professor de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), escritor e executivo, José Luiz Tejon tem experiência de sobra para tratar de um tema aparentemente simples, porém fundamental para todas as organizações: a liderança. Nesta quarta-feira Tejon lança, na Livraria da Vila, seu novo livro Liderança para Fazer Acontecer. Na obra, o autor não apenas destrincha o seu tema, nos seus mais variados aspectos, como também se opõe ao censo comum: líderes nem sempre nascem prontos. ?Poucos são aqueles que nascem líderes. Para chegar lá, é preciso estudar, trabalhar e se dedicar.? Para Tejon um verdadeiro líder não segue modismo, não está preocupado em se tornar uma celebridade ou ter fama eterna. ?Um verdadeiro líder trabalha em função de uma causa, muito maior do que interesses próprios. Microinteresses só atrapalham uma organização?, diz. Um exemplo fácil e que os brasileiros conhecem bem está no desempenho da seleção brasileira. ?Interesses menores foram mais importantes que o título, como a conquista de recordes, o que ficou bem nítido no jogo da seleção contra o Japão. Todos os jogadores passavam a bola para o Ronaldo bater o recorde de gols em Copas.? Tejon também dá espaço para outros líderes compartilharem suas experiências e, ao mesmo tempo, mostrarem os mais diversos tipos de liderança. Como é o caso de Jô Clemente, da Apae, e do pianista João Carlos Martins. Liderança para Fazer Acontecer. José L.Tejon. 205 págs. R$ 27. Ed. Gente. Livraria da Vila. R. Frad. Coutinho, 915, 3814-5811. Hoje, 18h30