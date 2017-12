José Luiz Passos e Noemi Jaffe vencem o Prêmio Brasília de Literatura

Foram anunciados nesta quarta-feira (9) os vencedores do 2º Prêmio Brasília de Literatura. A entrega do prêmio faz parte da programação da II Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que acontece no Distrito Federal entre 11 de 21 de abril. O prêmio distribui R$320 mil entre as oito categorias, sendo R$30 mil para o primeiro lugar e R$10 mil para o segundo.

O Sonâmbulo Amador, de José Luiz Passos (Ed. Alfaguara), foi o vencedor da categoria "Romance". O livro A Verdadeira História do Alfabeto, híbrido entre conto, poesia e enciclopédia borgiana, de Noemi Jaffe (Ed. Companhia das Letras), ganhou na categoria "Contos". Roberval Pereyr, com a coletânea de poemas Mirantes, publicada pela Editora 7Letras, levou a categoria "Poesia". Nu, de Botas, de Antonio Prata (Ed. Companhia das Letras), conquistou o primeiro lugar na categoria "Crônicas".

O Prêmio ainda inclui outras quatro categorias (Biografia, Infantil, Juvenil e Reportagem). Veja a classificação completa abaixo:

Biografia

1º Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo – Mário Magalhães – Ed. Companhia das Letras

2º Getúlio 1930-1945: Do Governo Provisório à Ditadura do Estado Novo – Lira Neto – Ed. Companhia das Letras

Conto

1º A verdadeira História do Alfabeto – Noemi Jaffe – Ed. Companhia das Letras

2º Garimpo – Beatriz Bracher – Ed. 34

Crônica

1º Nu, de Botas – Antonio Prata – Ed. Companhia das Letras

2º Labirinto da Palavra – Cláudia Lage – Ed. Record

Infantil

1º Lá no Fundo do Peito – Mauro Martins – Ed. Aletria

2º A Fome do Lobo – Cláudia Maria de Vasconcellos – Ed. Iluminuras

Juvenil

1º Marcéu – Marcos Bagno – Ed. Positivo

2º As Gêmeas da Família – Stella Maris Rezende – Ed. Globo Livros

Poesia

1º Mirantes – Roberval Pereyer – Ed. 7 Letras

2º O Aquário Desenterrado – Samarone Lima – Ed. Confraria do Vento

Reportagem

1º Jango: A Vida e Morte no Exílio – Juremir Machado da Silva – Ed. L&PM

2º As Duas Guerras de Vlado Herzog - Da perseguição Nazista na Europa à Morte sob Tortura no Brasil – Audálio Dantas – Ed. Civilização Brasileira

Romance

1º O Sonâmbulo Amador – José Luiz Passos – Ed. Alfaguara

2º O Peso da Luz – Einstein do Ceará – Ana Miranda – Ed. Armazém da Cultura