José Luiz Goldfarb recebe prêmio dos bibliotecários No Dia do Bibliotecário, José Luiz Goldfarb recebe um prêmio do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. No mundo dos livros, o nome de José Luiz Goldfarb é conhecido por várias iniciativas, mas especialmente por ter virado praticamente sinônimo de Prêmio Jabuti, já que há que há 20 anos ele é o curador da premiação, uma das mais importantes da literatura e dos livros no País. Mas não só. Doutor em história da ciência, atua também como coordenador de programas de incentivo à leitura em São Paulo, Rio, Tocantins, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.