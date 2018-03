José Louzeiro em nova editora REEDIÇÃO Cinco livros do jornalista José Louzeiro (foto), conhecido por seus romances-reportagem, serão reeditados pela Prumo a partir deste mês. O primeiro será Aracelli, Meu Amor, sucesso dos anos 1980 sobre uma menina violentada e morta em Vitória em 1973. No segundo semestre sairá Os Amores da Pantera, que acompanha o caso do assassinato de Ângela Diniz e virou filme de Jece Valadão roteirizado pelo próprio autor. Em 2014, serão lançados O Estrangulador da Lapa, sobre um maníaco sexual, Em Carne Viva, sobre Zuzu Angel e seu filho Stuart Angel, morto na década de 1960, e ainda O Anjo da Fidelidade, que conta a trajetória de Gregório Fortunato, guarda-costas de Getúlio Vargas. Em 2012, Louzeiro fez 80 anos. Agora, completa 55 de carreira de escritor. Antes da estreia na literatura, em 1958, com Depois da Luta, ele trabalhou como jornalista em importantes veículos, entre os quais Última Hora e Correio da Manhã. Sua passagem pelo cinema também foi marcante. Pixote é baseado no seu Infância dos Mortos, e ele foi um dos roteiristas. Sua obra, composta por mais de 40 títulos, é derivada ou influenciada pela experiência como repórter investigativo, função que ocupou entre 1960 e 1980.