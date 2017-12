José Angelo Gaiarsa e Maria Bonomi debatem Jung no CCBB

Nesta terça-feira, 26, o programa Pensamentos Instigantes - Filosofia e Arte, do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, reúne dois grandes nomes da cultura brasileira, a escultora Maria Bonomi e o psicólogo José Angelo Gaiarsa, em torno do tema Jung e a Escultura, das 19h30 às 21h30, sendo que as senhas para o evento devem ser retiradas na bilheteria do CCBB-SP, a partir das 19 horas. Com entrada gratuita, o evento ocorre no auditório do cinema, com mediação do também psicólogo e arteterapeuta Claudio Bergamo, curador do programa. Mais informações no site. Pensamentos Instigantes - Filosofia e Arte. Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Rua Álvares Penteado, 112, tels. (11) 3113-3651/ 3113-3652. Das 19h30 às 21h30