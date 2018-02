Jornalistas criam noticiário via iPhone Jornalistas criados em estúdios e ilhas de edição de TV, Carlos Sartori e Patricia Gomes estão produzindo o que promete ser o primeiro programa captado e editado 100% via iPhone. O projeto cobiça espaço fixo em redes de TV e canais da web e ainda está em negociação com o mercado. São Paulo e Londres fazem o ponto de partida do programa, mas a proposta é reunir correspondentes - "mobile journalists" - em várias cidades do Brasil, Oriente Médio e Rússia. Vinhetas, sonorização e caracteres, tudo é ajustado pelos recursos do iPhone. Já prontas, uma série sobre a nova Londres e reportagens no Brasil durante a Copa servem como cartão de visitas da ideia.