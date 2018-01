Jornalista reúne mil endereços curiosos de São Paulo em livro

SÃO PAULO - Para celebrar o aniversário de São Paulo, o jornalista Marcelo Duarte lança, nesta quarta-feira, 25, às 17h, na livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis, o livro Os Endereços Curiosos de São Paulo (Panda Books, 304 pág., R$ 49,90). A obra traz 1 mil endereços de estabelecimentos e serviços inusitados espalhados pela cidade. Confira, a seguir, 15 endereços curiosos e interessantes de São Paulo que selecionamos do livro:

1. Pão de cachaça

Com auxílio de um técnico especializado do Senai, a padaria Pão do Parque lançou o pão de cachaça. O sabor tem feito sucesso: são 90 vendidos diariamente. Cada pão pesa cerca de 300 gramas e mede 30 centímetros. Padaria Pão do Parque: Av. Dr. Cândido Mota Filho, 588, Vila São Francisco. Tel.: 3628-8111.

2. Fotos na unha

Para lembrar da pessoa querida, as pessoas costumam levar fotos na carteira. Mas que tal deixar a imagem da pessoa amada ou do bichinho querido gravada na... unha? O Red Door Salon and Spa faz impressão de fotos em unhas. O processo é simples: a pessoa faz as unhas normalmente e, depois, coloca a mão numa impressora sem papel, para que a aplicação seja feita. Tudo é feito em cerca de 1 minuto. As fotos a ser impressas nas unhas devem ser levadas pelo cliente num CD. Red Door Salon and Spa: R. Bueno Brandão, 113, Vila Nova Conceição. Tel.: 3045-5586.

3. Agência de anões

Se você precisa de um anão para um evento, comercial, festa ou programa de TV, a agência Estação das Artes tem quarenta atores e modelos, todos anões. "Fazemos, pelo menos, dois eventos por semana com os pequeninos", diz Marcelo Aguiar, dono da agência. Estação das Artes: R. Toledo Barbosa, 368, Belenzinho. Tel.: 2864-6408 e 9118-0584.

4. Móveis feitos de pneu

Desde 2004, Daniel Beato produz cadeiras, sofás, lixeiras e floreiras com pneus. "Eu tinha uma pilha de pneus velhos em casa e decidi dar uma finalidade para tudo aquilo", conta ele. E assim surgiu a ONG Arte em Pneus. E não falta matéria-prima para o trabalho: Beato e sua equipe já retiraram mais de 1,5 mil pneus velhos das ruas. A ONG recebe, ainda, doações de borracharias, de amigos e do fabricante Goodyear. Arte em Pneus: Av. Pires do Rio, 3321, Itaquera. Tel.: 2773-7696 e 9719-2722.

5. Pacote de viagem para o espaço

A empresa paulistana Fun Tour foi cadastrada pela britânica Virgin Galactic, primeira companhia do mundo a vender viagens para o espaço. A nave Space Ship Two tem capacidade para seis passageiros e dois pilotos. Os passageiros experimentam 4 minutos de gravidade zero e podem ver a Terra do espaço. Antes, porém, precisam passar por três dias de treinamentos e exames médicos. Fun Tour: R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 229, 5º andar, Itaim Bibi. Tel.: 3040-4200.

6. Banho de café

O café não fez apenas ao paladar. Também é bom para a pele. Mas não vá preparar um cafezinho e jogá-lo no corpo. No caso, o que ajuda é um cosmético à base do grão, feito pela esteticista Edy Guimarães. Ela mói o grão, cozinha em banho-maria, acrescenta óleo de café e gelatina em folha. Em seguida, deixa esfriar. Depois, o preparo é massageado sobre o corpo e serve como um esfoliante, para homens e mulheres. Edy Guimarães: R. Bento de Andrade, 40D, Jardim Paulista. Tel.: 3051-7712.

7. Psicóloga para cachorro

Veterinária há mais de 50 anos, Hannelore Fuchs também é formada em psicologia. Ela uniu seus conhecimentos e começou a trabalhar como psicóloga para cães e gatos. As sessões duram 90 minutos e ela atende a cerca de 30 animais por mês em seu consultório. "Meu trabalho é tratar psicologicamente do animal, em função do seu dono e do ambiente em que ele vive", diz a doutora. Hannelore Fuchs: R. Corumbá, 109, Sumaré. Tel.: 3863-9214

8. Açafrão de ouro

O açafrão-do-mediterrâneo é uma das delícias do Mercado Municipal. Famosa em todo o mundo, a especiaria vale muito mais do que pesa. A erva é importada da Espanha e 1 grama custa mais do que o mesmo peso em ouro. Mas vale a pena. Apenas um fio desse açafrão é capaz de temperar uma paella para até 25 pessoas.

GF Temperos: R. Cantareira 306, Mercado Municipal da Cantareira, rua F, boxe 21, Parque Dom Pedro. Tel.: 3228-1854

9. Aluguel de touro mecânico

A Espaço Play pode fazer a sua casa se transformar numa festa de peão. A empresa tem à disposição três touros mecânicos para aluguel e que podem animar qualquer festa ou aniversário. O aluguel inclui a presença de um monitor para operar a máquina. Espaço Play: não divulga o endereço. Tel.: 4226-6451.

10. Doces feitos com água benta

As bombinhas de chocolate fabricadas pela Forte Sabor são, literalmente, divinas. O doce, preparados pela doceira Magali Botelho Forte, tem água-benta como um dos ingredientes. A ideia surgiu graças a um cliente famoso de Magali: o padre Marcelo Rossi. A doceira começou a ir às missas do padre Marcelo e teve a ideia de passar a usar a água-benta no preparo da massa. Hoje, ela vende 2 mil bombinhas "santas" por semana, além de carolinas, quindins, bolos e tortas - todos com água-benta. Forte Sabor: não divulga o endereço. Tel.: 5677-3874 e 8879-6890

11. Oficina de berrante

A oficina Art'Chifre funciona ao lado da casa da família Malaquias, que produz cerca de 300 berrantes por mês. O processo de fabricação é artesanal e, apesar da habilidade na produção, ninguém da família sabe tocar o instrumento. Cada berrante leva semanas para ficar pronto e é feito sob encomenda. Art'Chifre: R. Pantanais, 20, Itaim Paulista. Tel.: 2561-6115

12. Aluguel de carro blindado com motorista

Maria Cristina Alberto, diretora da locadora de veículos Maxiauto, ficava preocupada quando os filhos adolescentes voltavam das baladas com amigos ou de táxi. Sabendo que seu drama era compartilhado por outras mães e pais, ela passou a oferecer carros blindados para aluguel. O serviço é cobrado por hora, e todos os veículos (modelos Omega e Vectra) são equipados com sirenes, megafones e têm motoristas treinados em direção defensiva e com habilidades para escapadas. Maxiauto: R. Afonso Braz, 579, conj. 66/68, Vila Nova Conceição. Tel.: 3459-5233.

13. Flores comestíveis

Pouca gente sabe, mas muitas flores são ricas em vitaminas A, B, C e E, e são comestíveis. São espécies como calêndulas, amores-perfeitos, nastúcios, entre outras. A Casa Santa Luzia vende as flores dependendo da época do ano. Elas são vendidas em bandejas fechadas, que contêm de 10 a 20 unidades. Al. Lorena, 1417, Jardins. Tel.: 3897-5000.

14. Aula de natação... para cães

A Lar Dog's trabalha com cães que estão acima do peso ou que precisam de fisioterapia. Uma chácara funciona como spa para os cachorros e as aulas são feitas numa piscina de 1,5 metro de profundidade, com o acompanhamento de veterinários. Os animais também fazem exercícios para fortalecer a musculatura, ganhar mais agilidade e melhorar a saúde.

Lar Dog's: R. Dr. Bacelar, 870, Vila Clementino. Tel.: 5071-1792 e 2276-4328.

15. Book sensual

O serviço oferecido pelas fotógrafas Darcy Toledo e Jane Walter, da agência Nude, é transformar mulheres comuns e anônimas em estrelas de ensaios sensuais. Para não inibir as clientes, toda a equipe da agência é formada por mulheres. O pacote básico inclui sessão fotográfica, cenário para o ensaio, maquiadora, produção, lanche, fotolivro e CD com todas as fotos, em alta resolução. Agência Nude: Não divulga o endereço. Tel.: 9302-8755 e 8221-9341.

(Ilustrações de Pedro Bottino)