Jornalista reúne em livro 80 fotos de viagens à Ìndia

Veríssimo já foi a Índia nada menos do que 17 vezes, participando de outros festivais religiosos e fazendo amizades com gente de todo tipo, desde os saddhus (monges) até os sikhs (minoria religiosa), além de gurus e discípulos. O registro dessas fascinantes viagens estão fotos publicadas no livro Karma Pop (Master Books; 138 págs.; R$ 120), de autoria de Veríssimo. "Vi 15 milhões de pessoas se banhando ao mesmo tempo no Rio Ganges", lembra ele. "Esse povo todo ficava em acampamentos e havia comida e o mínimo de higiene básica para todos. É um festival milenar. O mais antigo do mundo". O livro tem curadoria do fotógrafo Rui Mendes, que selecionou, para a obra, 80 imagens de um acervo de 35 mil fotos.

Para o autor, uma das fotos mais significativas é a que ele escolheu para usar na capa do livro. Trata-se de um homem, Sri Rameswar Puri, que tem a parte branca do olho toda vermelha. "Acredito que ele estava meditando, talvez segurando a respiração, e por isso ficou com os olhos vermelhos", diz o jornalista. Outra foto que Veríssimo também destaca é uma em que uma mulher está com o rosto completamente tatuado com uma oração. "O mais incrível é que ela carrega essa oração em tudo. A estampa da roupa dela traz a mesma prece", diz ele.

A relação de Arthur Veríssimo com a Índia vai muito além da fotografia e do jornalismo. "Vivo uma constante busca, e a Índia é a terra das buscas. Aprendi ioga, meditação e muitas outras coisas com as escrituras sagradas", diz. As informações são do Jornal da Tarde.