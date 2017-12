Jornalista lança obra inspirada na batalha de Kursk A batalha de Kursk, na primavera de 1943 - na qual se enfrentaram, durante 30 dias, 2,5 milhões de soldados russos e alemães, utilizando cerca de 5 mil aeronaves e 8 mil blindados - é considerada a operação militar que mudou definitivamente o curso da 2.ª Guerra Mundial na frente européia. Este é o tema do livro Kursk, 1943, do jornalista especializado Cláudio Lucchesi, que a C&R Editorial lança na terça-feira, 24, a partir das 19 horas, na Livraria Fnac do Morumbi Shopping. O livro, acompanhado de mapas, infográficos e fichas técnicas, é o primeiro da coleção Grandes Batalhas, programada pela editora.