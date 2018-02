Jornalista Edney Silvestre vence prêmio Jabuti de 'Romance'

O vencedores do Prêmio Jabuti foram divulgados nesta sexta-feira, 1. O jornalista e escritor Edney Silvestre foi o vencedor na categoria romance, com "Se Eu Fechar os Olhos Agora".

O tortuoso amadurecimento de dois garotos na década de 1960, pano de fundo para retratar anos de tortura, é o ponto de partida de Se Eu Fechar os Olhos Agora (Record), livro anunciado como o melhor romance do 52º Prêmio Jabuti. Seu autor, Edney Silvestre, receberá R$ 3 mil. "Estou exultante, especialmente pela qualidade de meus concorrentes", comentou ao Estado. De fato, sua obra venceu Leite Derramado (Companhia das Letras), de Chico Buarque, e Os Espiões (Objetiva), de Luis Fernando Verissimo, respectivamente segundo e terceiro colocados na categoria.

Silvestre, assim como os ganhadores das outras 20 categorias, vai receber o troféu na cerimônia de premiação marcada para 4 de novembro, na Sala São Paulo. Nesse dia, sua coleção poderá aumentar, pois serão anunciados o melhor livro do ano de ficção e o de não-ficção, os prêmios máximos do Jabuti - cada vencedor recebe R$ 30 mil, além de mais uma estatueta dourada. Coleção que já ostenta uma importante conquista: em agosto, Se Eu Fechar os Olhos Agora foi eleito o melhor romance estreante de 2009 do Prêmio São Paulo de Literatura, honraria que lhe valeu, além de um troféu, um cheque de R$ 200 mil.

"Desde aquela época, venho buscando explicações para o sucesso do livro", conta Silvestre. "Afinal, não se trata de um relato histórico, nem policial, ou mesmo de um romance de formação, mas contém ingredientes de todos esses gêneros."

O livro mostra como, em abril de 1961, dois meninos de 12 anos, que vivem em pequena cidade da antiga zona do café fluminense, encontram o corpo mutilado de uma mulher às margens de um lago. Como a explicação oficial do crime, que incrimina o marido, dentista da cidade, motivado por ciúme, não convence, eles iniciam sua própria investigação, ajudados por um velho que mora no asilo da cidade - na verdade, um ex-preso político da ditadura Vargas.

Nas outras categorias do Jabuti, Marina Colasanti venceu em poesia com o livro Passageira em Trânsito (Record), enquanto em contos e crônicas o troféu ficará com Eu Perguntei Pro Velho Se Ele Queria Morrer (E Outras Histórias de Amor), de José Rezende, publicado pela 7Letras.

Entre as biografias, houve um empate - Nem Vem Que Não Tem - A Vida e o Veneno de Wilson Simonal (Editora Globo), de Ricardo Alexandre, terminou em primeiro, enquanto a segunda colocação foi dividida entre Euclides da Cunha: Uma Odisseia nos Trópicos (Ateliê Editorial), de Frederic Amory, e Padre Cícero - Poder, Fé e Guerra no Sertão (Companhia das Letras), de Lira Neto. Em terceiro, ficou Bendito Maldito - Uma Biografia de Plínio Marcos (Leya), de Oswaldo Mendes.

Cronista do Estado, Maria Rita Kehl venceu na categoria educação, psicologia e psicanálise com O Tempo e o Cão (Boitempo Editorial).

Confira a lista dos três vencedores de cada categoria, que receberão R$ 3 mil como prêmio. Os autores concorrem, de 5 a 31 de outubro, ao prêmio de voto popular pelo site http://www.premiojabuti.org.br/.

Confira a lista completa:

Ficção

Romance

"Se eu fechar os olhos" (Edney Silvestre)

"Leite derramado" (Chico Buarque)

"Os espiões" (Luis Fernando Veríssimo)

Contos e crônicas

"Eu perguntei pro velho se ele queria morrer (e outras histórias de amor)" (José Rezende Jr)

"A máquina de revelar destinos não cumpridos" (Vário do Andaraí)

"Paulicéia dilacerada" (Mário Chamie)

Poesia

"Passageira em trânsito" (Marina Colasanti)

"Sangradas escrituras" (Reynaldo Jardim Silveira)

"Lar" (Armando Freitas Filho)

Infantil

"Os herdeiros do lobo" (Nelson Cruz)

"Carvoeirinhos" (Roger Mello)

"A visita dos dez monstrinhos" (Angela-Lago)

Juvenil

"Avó dezanove e o segredo soviético" (Ondjaki)

"Marginal: à esquerda" (Angela-Lago)

"Sofia e outros contos" (Luiz Vilela)

Não-ficção

Biografia

"Nem vem que não tem: vida e veneno de Wilson Simonal" (Ricado Alexandre)

"Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão" (Lira Neto) e "Euclides da Cunha: uma odisséia nos trópicos" (Frederic Amory) - empatados em 2º

"Bendito, maldito: uma biografia de Plínio Marcos" (Oswaldo Mendes)

Reportagem

"O leitor apaixonado, prazeres a luz do abajur" (Ruy Castro)

"Olho por olho: livros secretos da ditadura" (Lucas Figueiredo)

"Conversas de cafetinas" (Sérgio Maggio)

Capa

"O resto é ruído: escutando o século XX"

"Salas e abismos"

"Os espiões".

Teoria/crítica literária

"A clave do poético"

"O controle do imaginário e a afirmação do romance"

"Cinzas do espólio".

Tradução

"O leão e o chacal mergulhador"

"Canção do venrável"

"Trabalhar cansa"

Arquitetura e urbanismo, fotografia, comunicação e artes

"Athos Bulcão"

"Brasiliana Itaú"

"Ética, jornalismo e nova mídia"

Projeto gráfico

"Igreja e convento de São Francisco da Bahia"

"Alice no país das maravilhas"

"Rino Lins, uma gráfica de fonteira"

Ilustração

"Já já: a história de uma árvore apressada".

"O lobo" e "Marginal : esquerda" (empatados em 2º lugar)

"O tamanho da gente" e "O passarinho que não queria só cantar" (empatados em 3º lugar)

Ciências exatas, tecnologia e informática

"Obra científica de Mario Schomberg"

"Linguagens formais, teoria, modelagem e implementação"

"Química verde: fundamentos e aplicações"

Educação, psicologia e psicanálise

"O tempo e o cão"

"Caderno sobre o mal"

"Brasil arcaico, escola nova: ciência, técnica e utopia nos anos".

Didático e paradidático

"Uma história da cultura afrobrasileira"

"Coleção gira mundo"

"Almanaque de sentidos"

Economia, administração e negócios

"Trabalho flexível empregos precários?"

"Os anos de chumbo"

"Biocombustíveis, energia da controvérsia"

Direito

"A constituição na vida dos povos"

"Direito das companhias"

"Curso de direito tributário: constituição e código tributário nacional"

Ciências Humanas

"Viver em risco"

"A luta pela Anistia"

"Um enigma chamado Brasil"

Ciências naturais e da saúde

"Clínica médica"

"Manual de diagnóstico e tratamento para residentes de cirurgia"

"Medicina Laboratorial para o clínico".

Tradução de obra literária do espanhol para o português

"Purgatório"

"Três tristes tigres"

"Cem anos de solidão"