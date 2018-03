Jornalista Barbara Walters se recupera de catapora, diz colega A famosa jornalista norte-americana Barbara Walters, de 83 anos, que foi internada neste mês após machucar a cabeça numa queda, está se recuperando de um ataque de catapora, disse na segunda-feira a atriz Whoopi Goldberg, que divide com Walters a apresentação do talk-show "The View", da rede ABC.