JORNALISMO TEM LUGAR DE DESTAQUE No estúdio de Millôr em Ipanema, além dos quadros que ocupam as paredes (o restante deles está no seu apartamento na Avenida Vieira Souto), há uma estante com cadernos iguais cuidadosamente organizados. São as encadernações nas quais o autor reuniu caprichosamente as páginas que ilustrou e produziu durante toda a carreira, desde o início na revista O Cruzeiro (na qual começou como ajudante de arquivo).