Jornal quer achar artista para fazer retrato de Tony Blair O tablóide inglês Daily Mirror lançou um concurso para escolher um desenhista do Reino Unido que terá a oportunidade de fazer um retrato do primeiro-ministro britânico Tony Blair. De acordo com o jornal, Blair - que planeja renunciar a seu cargo em maio - aceitou sentar-se nas próximas semanas diante do artista escolhido. "Um grande pintor britânico será escolhido para mostrar Blair em sua melhor forma, ainda que muitos já tenham capturado o que há de real no premier", explicou o Mirror, em referência às centenas de participantes que enviaram suas versões em desenho do chefe de governo. Os juízes do concurso são os artistas britânicos Gilbert & George, que atualmente têm uma retrospectiva sendo exibida no Tate Modern de Londres. O vencedor receberá um prêmio de US$ 1 mil (R$ 2 mil). "Estamos muito impressionados pela qualidade de alguns dos participantes", destacou Gilbert.