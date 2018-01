Jornal Nacional: espaço para o mundial caiu em 50% Você reparou que Fátima Bernardes tem aparecido bem menos esta semana no Jornal Nacional? Pois a derrota do Brasil na Copa cortou pela metade a cobertura do mundial no noticiário da Globo. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais e conteúdo de programação para o mercado, o noticiário dedicava, em média, 30 minutos ao assunto com seleção na Alemanha. Foi assim na edição de 26 de junho, em que um dos blocos do noticiário chegou a ter 9 minutos sobre Copa. Na última segunda-feira, com o Brasil fora do jogo, apenas 11 minutos sobre o mundial povoaram o noticiário. Tudo bem que o interesse do telespectador tenha diminuído, mas no dia seguinte muita gente ainda queria saber sobre os jogadores. A audiência do JN também sofreu alterações. O noticiário tinha obtido um aumento de cerca de 6 pontos porcentuais em sua média na semana seguinte à estréia do mundial. A média do JN, que vinha passeando pela casa dos 38 pontos, pulou para 44 na semana de 12 de junho. Agora voltou para o patamar dos 38.